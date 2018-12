Incydent na spotkaniu z prezydentem. Do akcji wkroczyła SOP

W piątek prezydent Andrzej Duda odwiedził Racibórz. Spotkanie zorganizowano w Arenie Rafako. W wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób. Jeden z uczestników miał co chwilę wznosić okrzyki. Mężczyzna krzyczał m. in. "Państwo to mafia!". Inni obecni w arenie zwracali mu uwagę.

Po oficjalnej części prezydent Andrzej Duda podchodził do mieszkańców, rozmawiał z nimi, ściskał dłonie i pozował do wspólnych zdjęć. W pewnym momencie taśmę odgradzającą mieszkańców od terenu po którym porusza się głowa państwa, przekroczył wspomniany mężczyzna. Nie wiadomo jakie miał zamiary. Służby zareagowały natychmiast – opisuje Dziennik Zachodni.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zatrzymali mężczyznę. Został wyprowadzony siłą i przekazany policji. Możliwe, że był pod wpływem alkoholu.

