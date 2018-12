Sasin: PO chce wmówić Polakom, że jest lepsza niż PiS

– Platforma próbuje wmówić Polakom, że jest lepsza niż PiS, co jest kompletnym absurdem – mówił Sasin, odnosząc się m.in. do nowej kampanii PO. Przypomnijmy, że wczoraj Platforma ruszyła z akcją (w sieci pojawiły się spoty), która zdaniem polityków opozycji ma demaskować "prawdziwe oblicze afer PiS".

– Próbuje się wmówić, że Platforma co prawda kradła, nie dbała o interes Polski, prowadziła politykę w wielu obszarach, niedobra, ale PiS i PO niczym się nie różnią, a polityk jest taka sama – tłumaczył dalej polityk.

Sasin odniósł się też do kwestii podwyżek cen prądu. –One wynikają z tego, że są takie europejskie uregulowania. My będziemy właśnie ograniczać skutki dla obywateli z tego co wynika z polityki europejskiej. Jesteśmy w UE, w tym wypadku można powiedzieć – niestety, musimy przyjmować rozwiązania, które powodują takie wzrosty – tłumaczył polityk.