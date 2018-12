„Do Rzeczy” nr 50: Cała prawda o imigrantach w Polsce. Ilu ich naprawdę jest? Ilu przybyło ostatnio?

– Polski rząd deklaruje, że nie podpisze dokumentu, który prowadziłby do szerokiego napływu imigrantów do krajów europejskich. Tylko że do Polski obcokrajowcy i tak napływają wielką falą – pisze Wojciech Wybranowski w artykule „Coraz więcej imigrantów”.

– Coraz częstsze przypadki mordów, gwałtów i kradzieży dokonanych przez przybyszy z krajów islamskich sprawiły, że więcej rządów UE słucha już obaw swych wyborców i zaostrza przepisy dotyczące przyjmowania imigrantów – zauważa Jacek Przybylski w tekście „Europa ma dość”. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Spektakularny rozpad klubu Nowoczesnej nastąpił w fatalnym momencie dla Grzegorza Schetyny. Opozycji

pozostaje ok. dwóch miesięcy na podjęcie decyzji, czy startuje ze wspólnej listy w majowych eurowyborach

– stwierdza Piotr Semka w artykule „Antypisowski Klub Wspinaczkowy”. – Nudy i dialogi, od których bolą zęby. Jest nawet gorzej: serial „1983” to dzieło okrutnie fałszywe – tak o pierwszym polskim serialu Netflixa pisze Piotr Gociek w tekście „W oparach absurdu”. – Najnowsza powieść Pawła Lisickiego wzbudziła emocje krytyków zarówno z „Gazety Wyborczej”, jak i „Przeglądu Katolickiego”. Jednak recenzenci chyba nie czytali lub nie zrozumieli książki? – stwierdza Grzegorz Kucharczyk w artykule „Przerażająco obrzydliwa wyobraźnia?”. – Pierwszych zamachów terrorystycznych na Bliskim Wschodzie dokonali żydowscy ekstremiści z Lechi i Irgunu – zauważa Piotr Zychowicz w tekście „Terroryści z gwiazdą Dawida”. – Czy francuski protest „żółtych kamizelek” to preludium do czegoś większego? I czy zawieszenie podwyżek cen benzyny ugasi ten pożar? – zastanawia się Olivier Bault w artykule „Bunt czy powstanie”. – Unia Europejska zabiera się po raz kolejny do ratowania świata. Zamierza bezwzględnie zakazać plastikowych produktów jednorazowego użytku – pisze Tomasz Teluk w tekście „Świat bez plastiku”. Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Łukasz Warzecha na wojnie z globalnym ociepleniem. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 10 grudnia 2018.