"Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby". Jest zawiadomienie do prokuratury ws. obraźliwych wpisów po śmierci Szczypińskiej

Informację o złożeniu zawiadomienia Jacek Wrona przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Wobec zbydlęcenia w obliczu śmierci i żałoby, postanowiłem zareagować i złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej wobec tych, którzy lamią wszelkie normy naszej cywilizacji i kultury!!" – poinformował były oficer CBŚ.

W zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa Wrona napisał, iż po podaniu przez media informacji o śmierci posłanki Prawa i Sprawiedliwości, "na różnych portalach internetowych pojawiły się kondolencje i komentarze, jednakże mimo że w zdecydowanej większości przypadków wyrażały one smutek, żal i współczucie dla rodziny zmarłej, wiele osób dokonało wpisów o treści, które porażają pogardą, agresją i zbydlęceniem moralnym".

"Zachowanie to nie mieści się w żadnych kanonach cywilizowanego społeczeństwa oraz narusza normy moralne, obyczajowe, prawne i karne. Plugawienie dobrego imienia powszechnie szanowanej zmarłej praz życzenie śmierci innym osobom z nią związanym to objaw barbarzyństwa i degeneracji kulturowej" – napisał. Do zawiadomienia Jacek Wrona załączył zrzuty wpisów dotyczących śmierci Jolanty Szczypińskiej.

Jolanta Szczypińska zmarła wczoraj w wieku 61 lat. Parlamentarzystka pod koniec listopada trafiła do szpitala. Kilkanaście lat temu zmagała się z rakiem szyjki macicy, jednak udało się jej pokonać chorobę. Wirtualna Polska informowała jednak, że niedawne pogorszenie stanu zdrowia posłanki nie miało związku z przebytym nowotworem. Szczypińska miała zmagać się z powikłaniami po zabiegu urologicznym. Jej stan był na tyle poważny, że konieczne było wdrożenie żywienia pozajelitowego.

