Petru przedstawił postulaty swojej partii. "My nie boimy się iść pod wiatr"

W Praskim Centrum Koneser zorganizowano dziś konwencję partii Teraz!. W czasie swojego wystąpienia lider tego ugrupowania Ryszard Petru przedstawił program, którym zamierza walczyć o głosy Polaków. Przekonywał również w jak złym stanie jest Polska i że on wszedł do polityki, aby ten stan rzeczy zmienić.

– Drewniane akademiki i niskie zarobki w Polsce to namacalne przykłady tego jak biedna była Polska – podkreślił Petru. – Ja przyszedłem do polityki po to, aby to zmienić, aby Polska nie była jednym z najbiedniejszych krajów Europy, aby zamiast spierać się o przeszłość, abyśmy mogli postawić na myślenie o przyszłości. W latach 90. pracowałem w Ministerstwie Finansów. Wtedy zrozumiałem, że polityka, aby być skuteczną, nie może polegać na zawieraniu zgniłych kompromisów. Współpraca z AWS-em to był niekończący się spór. Z AWS-u pochodzi wielu dzisiejszych polityków PiS i PO – dodawał.

Wśród zaprezentowanych przez Ryszarda Petru propozycji, znalazły się m.in. modyfikacja programu "Rodzina 500 Plus", który w jego ocenie w obecnej formule się nie sprawdził, likwidacja KRUS, abonamentu RTV oraz przywilejów emerytalnych. Polityk zapowiedział również zniesienie wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość zakazu handlu w niedzielę oraz prywatyzację większości spółek skarbu państwa.