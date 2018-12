Premier spotkał się z Solorzem-Żakiem w Świątyni Opatrzności. Jest komentarz rzecznik rządu

Dziennikarze tygodnika "Newsweek" ustalili, że na kilka dni przed tym, jak "Gazeta Wyborcza" napisała o propozycji korupcyjnej, którą ówczesny szef KNF Marek Ch. miał złożyć miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu, doszło do tajemniczego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z miliarderem Zygmuntem Solorzem-Żakiem, właścicielem Plus Banku. Co ciekawe, do spotkania doszło na terenie Świątyni Opatrzności Bożej.

O ustosunkowanie się do sprawy portal Money.pl poprosił rzecznik rządu. Oto odpowiedź przesłana przez Joannę Kopcińską: "Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa Centrum Opatrzności Bożej i dotyczyło kwestii związanych z przygotowaniami do obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, których istotna część odbywała się w Świątyni Opatrzności w Wilanowie i była relacjonowana przez media ogólnopolskie. Dyskutowano także na temat inicjatyw kulturalnych towarzyszących obchodom 100-lecia Niepodległości, takich jak produkcja i zaplanowana na 12.11 premiera filmu "Niepodległość", który okazał się olbrzymim sukcesem. Warto przypomnieć, że w dniu premiery obejrzało go ok. 6 mln widzów zarówno telewizji publicznej, jak i komercyjnej".