Chanuka w Pałacu Prezydenckim. Winnicki: Kiedy uroczysty początek ramadanu?

– Niech to światło, zwłaszcza w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będzie także symbolem przetrwania Żydów polskich, wszystkich dramatycznych chwil i zakrętów historii, takiej niezniszczalności – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych.

– Bardzo dziękuję, że możemy się w to święto, święto Chanuki spotkać się jako wspólnota, jako wspólnota ludzi mieszkających w Polsce, jako wspólnota tych, którzy stanowią polskie społeczeństwo, którzy chcą być razem – mówił Andrzej Duda. Jak dodał, Żydzi polscy to wielka polska tradycja, to przeszło tysiąc lat naszej wspólnej historii.

Krytycznie do zorganizowania obchodów żydowskiego święta w siedzibie prezydenta RP odniósł się prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. "W Polsce wg statystyk jest kilka razy więcej neopogan i muzułmanów niż wyznawców judaizmu. Kiedy uroczysty początek ramadanu albo święto Swarożyca w Pałacu Prezydenckim?" – pyta retorycznie narodowiec.

W kalendarzu żydowskim Chanuka czyli Światło Świateł, rozpoczyna się zawsze 25. dnia miesiąca kislew; w kalendarzu gregoriańskim jej obchody przypadają od listopada do grudnia.