Zakaz parkowania na chodnikach. Co sądzą o tym pomyśle Polacy?

MJN argumentuje, że w ten sposób znacznie ułatwi się poruszanie po mieści pieszych. Co o pomyśle stowarzyszenia sądzą Polacy? Badanie na ten temat na zlecenie portalu Rp.pl przeprowadziła pracownika SW Research.

43,8 proc. badanych jest przeciwnych takiemu zakazowi. Rozwiązanie zaproponowane przez Miasto Jest Nasze popiera 39,2 proc. Zdania na ten temat nie ma 17 proc. ankietowanych.

– W podziale na płeć mężczyźni częściej są za nie wprowadzaniem takiego zakazu (49 proc. vs 39 proc. kobiet), kobiety zaś wręcz przeciwnie, popierają takie prawo (42 proc. vs 36 proc. mężczyzn). Częściej przeciwnikami takiego pomysłu są badani do 24 lat (46 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (46 proc.), o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (50 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (48 proc.) – tłumaczy Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.