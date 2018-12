Nowe doniesienia o stanie zdrowia Kaczyńskiego. "Operacja nieunikniona"

Wirtualna Polska powołuje się na "zaufanego współpracownika prezesa PiS", który podkreśla, że choć z nogą Jarosława Kaczyńskiego jest już lepiej, rehabilitacja przynosi efekty i może już w miarę normalnie funkcjonować, to operacja jest planowana. – I raczej nie da się jej uniknąć. Stan na kilka tygodni temu był taki, że dojdzie do niej po Nowym Roku – poinformował rozmówca portalu.

Jak donosi serwis, nieoficjalnie mówi się o terminie styczniowym, ponieważ późniejsze terminy będą kolidować z przygotowaniami do wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Im wcześniej będzie przeprowadzony zabieg operacyjny tym lepiej. Czekają nas wybory do PE i do Sejmu. To rok wyborczy i prezes chce być w pełni sił i mieć sprawne kolano – wskazuje współpracownik byłego premiera.

Przypomnijmy, że w okresie wakacyjnym Jarosław Kaczyński spędził ponad miesiąc w Wojskowym Instytucie Medycznym. Szef partii rządzącej cierpi na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. "Trzydziestosiedmiodniowa hospitalizacja, umożliwiająca pełną obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji stanu zdrowia. Dalsze leczenie, w tym rehabilitacja będą prowadzone w trybie ambulatoryjnym" – poinformował wówczas w komunikacie zespół medyczny, który zajmował się prezesem PiS.