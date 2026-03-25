Agata Duda wróciła do pracy? Trop prowadzi do NBP

– Jest w tej chwili w domu, to jej wybór – mówił w styczniu tego roku były prezydent, podkreślając, że potrzebuje czasu na odpoczynek i wyciszenie po dziesięciu latach pełnienia funkcji pierwszej damy.

Spółka założona przez byłą parę prezydencką

W grudniu 2025 roku była para prezydencka zarejestrowała w Krakowie spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD". Z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Agata Kornhauser-Duda została w niej komandytariuszem. Oznacza to, że nie prowadzi spraw spółki na co dzień, ale uczestniczy w zyskach – i to w znaczącym stopniu wynoszącym 50 proc.

Zakres działalności firmy jest szeroki. Obejmuje m.in. doradztwo strategiczne i organizacyjne, badania rynku, a także działalność edukacyjną – w tym kursy językowe.

Wpis, który zniknął

W październiku 2025 roku nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy pojawiło się w wewnętrznym systemie Narodowego Banku Polskiego, co także nie umknęło uwadze mediów. Przy jej danych widniała funkcja „doradca prezesa”. Informację tę potwierdzali dziennikarze kilku redakcji, którzy dotarli do zrzutów ekranu z systemu banku centralnego. W ciągu kilku godzin wpis jednak zniknął, a rzecznik NBP przekazał, że była pierwsza dama nie jest zatrudniona i nie pełni żadnej funkcji doradczej.

Do sprawy wrócono w ostatnich dniach. Z informacji, do których dotarli dziennikarze Newsweeka wynika, że Agata Kornhauser-Duda mogła ostatecznie podjąć pracę w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Na tym etapie są to jednak ustalenia nieoficjalne. Z doniesień medialnych wynika, że Bank od ponad tygodnia nie odpowiada wprost na pytania dziennikarzy dotyczące ewentualnego zatrudnienia byłej pierwszej damy.

NBP posiada 16 oddziałów okręgowych – po jednym w każdym mieście wojewódzkim. Do ich zadań należy m.in. analiza i prognozowanie obiegu gotówki, zaopatrywanie banków w znaki pieniężne, obsługa rachunków budżetu państwa i funduszy celowych, a także nadzór nad działalnością kantorową i kontrola przestrzegania przepisów dewizowych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

