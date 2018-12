"Ziobro będzie jeszcze miesiąc, może pół roku. Obserwujemy upadek"

Poseł był dzisiaj gościem TVN24, gdzie dyskutował na temat ministra Ziobro. Zdaniem Siemoniaka szef resortu sprawiedliwości utracił moralną legitymację do bycia ministrem. Sprawa dotyczy pobicia byłego wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka oraz słów Ziobry, który ocenił, że "być może Wojciech Kwaśniak został zaatakowany, bo Komisja Nadzoru Finansowego przez lata rozzuchwalała przestępców".

– To wypowiedź, która kompromituje ministra sprawiedliwości. Nigdy nie powinien takiej rzeczy powiedzieć, bo usprawiedliwia to, co się stało – ocenił Siemoniak.

Zapytany przez Konrada Piaseckiego, czy PO złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra, Siemoniak odparł, że taki wniosek został złożony wobec całego rządu. – Jest to wspaniałe rozwiązanie, bo załatwia wiele tematów naraz – ocenił. Jego zdaniem dzięki takiemu posunięciu można by pozbyć się "różnych, innych fatalnych ministrów".

