Polska gospodarzem Eurowizji Junior 2019

Centrum Informacji TVP informuje, że polska aplikacja do organizacji konkursu Eurowizji Junior w 2019 roku została oceniona najwyżej przez komisję EBU. Jon Ola Sand, dyrektor EBU ds. Wydarzeń Telewizyjnych powiedział: „Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy ogłosić Polskę jako gospodarza najbliższej imprezy, a TVP jako oficjalnego nadawcę Eurowizji Junior 2019. Przy tej okazji ponownie chciałem pogratulować Roksanie Węgiel jej spektakularnego zwycięstwa w tegorocznym konkursie. To zawsze ekscytujące, kiedy konkurs trafia do państwa, które debiutuje w roli gospodarza. Z niecierpliwością czekamy na wizję jaką zaprezentuje Telewizja Polska przy organizacji tego wydarzenia!”.

– Od początku powtarzałem, że Telewizja Polska jest gotowa podjąć się tego wyzwania. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie, ale także kreatywnie i jestem przekonany, że Eurowizja Junior w 2019 roku zostanie zapamiętana na lata - podobnie jak niesamowity występ Roksany Węgiel, który na pewno przejdzie do historii konkursu. Jednak od dziś nie patrzymy w przeszłość, skupiamy się tylko na ciężkiej pracy, żeby olśnić publiczność w 2019 r. dokładnie tak jak zrobiła to Roksana w Mińsku. Telewizja Polska to zespół wspaniałych, kreatywnych ludzi, którzy kochają nowe wyzwania, a to jest jedno z najciekawszych przed jakimi stanęli – powiedział Prezes TVP Jacek Kurski.

Przypomnijmy, że tegoroczną edycję Eurowizji Junior, która odbyła się w Mińsku, wygrała 16-letnie Roksana Węgiel. To historyczne zwycięstwo, ponieważ jeszcze nigdy reprezentant Polski nie zwyciężył w tym konkursie. Po ogłoszeniu wyników 13-latka nie kryła radości i wzruszenia. – Chciałabym podziękować Polsce, całej Europie, moim tancerkom, rodzinie i Bogu – powiedziała młoda piosenkarka.