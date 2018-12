Mocna pozycja PiS. Nowoczesna z gorszym wynikiem niż Korwin

W badaniu przeprowadzonym w dniach od 29 listopada do 9 grudnia, Zjednoczona Prawica (PiS+SP+Porozumienie) może liczyć na 41 proc. poparcie. Na drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska, na którą chęć głosu zadeklarowało 24 proc. Trzecie miejsce należy do PSL – poparcie dla ludowców deklaruje 7 proc. ankietowanych. Do Sejmu weszłoby jeszcze ugrupowanie Pawła Kukiza. Kukiz'15 z wynikiem 5 proc. balansuje na progu wyborczym.

Poza izbą niżą znalazłyby się SLD (4 proc.), Wolność (3 proc.), Nowoczesna (2 proc.), Razem (1 proc.), Partia Zieloni (1 proc.) oraz Ruch Narodowy (2 proc.). 2 proc. ankietowanych przez CBOS deklaruje poparcie dla innej formacji. 10 proc. badanych nie ma określonych preferencji.