Resort energii zapowiada rekompensaty za wzrost cen prądu. Padają konkretne liczby

Resort zapowiada, że program rekompensat będzie skierowany do około 15 mln gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i pozostałych odbiorców – m. in. hospicjów oraz domów opieki społecznej. Na program ma zostać przeznaczona kwota od 4 do 5 mld zł.

– Okres obowiązywania programu to styczeń-grudzień 2019 r. – zapowiada wiceminister energii Tadeusz Skobel. Rząd tłumaczy, że wzrost cen energii to wynik zjawisk ogólnoświatowych – sytuacji na rynku UE i związanego z tym wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. – To co dzieje się w innych krajach unijnych przekłada się bezpośrednio na sytuację w Polsce. Dlatego w ME pracujemy nad odbudowaniem zaufania społecznego do coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej – powiedział wiceminister. Jak zapewnił, władze podejmują wszelkie działania, które pozwolą ochronić obywateli.

Rekompensaty dla gospodarstw domowych mają być naliczane automatycznie i pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r. Rekompensaty dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wymagały złożenia wniosku, co będzie możliwe od kwietnia. – Środki na ten cel pochodzić będą m.in. ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, środków budżetowych oraz wpływów z innych środków publicznych – poinformował szef resortu, Krzysztof Tchórzewski.