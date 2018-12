Kłopoty zdrowotne Janowskiego. Czeka go operacja

Robert Janowski sympatię widzów zyskał jako prowadzący popularny teleturniej "Jaka to melodia" na antenie TVP. Od jakiegoś czasu program prowadzi Norbi, jednak Janowski nie traci fanów. I na bieżąco, za pomocą mediów społecznościowych, przekazuje im najświeższe informacje ze swojego życia. Robert Janowski wyjawił, że prawie 2 tygodnie spędził w szpitalu. Nie ujawnia, co dokładnie mu dolega. Podziękował mediom za dyskrecję i jak zapewnił jest już w domu.

– Wszystko jest już w porządku. W styczniu musimy zgłosić się jeszcze na konsultację, ale mamy nadzieję, że to już tylko wizyta kontrolna. Od nowego roku powrót do pracy. Szykuje się bardzo intensywny zawodowo rok. Ktoś na górze pogroził palcem i trzeba było troszkę zwolnić, zadbać o siebie. Trochę ten wpis Roberta narobił szumu, ale musiał wydać oświadczenie, ponieważ konieczne okazało się odwołanie dwóch koncertów – tak jeszcze w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Onetem powiedziała jego żona, Monika Janowska.

Tymczasem jak donosi magazyn "Flesz", prezentera czeka w styczniu poważna operacja. Z powodu problemów ze zdrowiem musiał odwołać najbliższe koncerty promujące jego płytę. – To wszystko spadło na nas znienacka. Musieliśmy się też wycofać z sylwestrowych zobowiązań Roberta. Co roku prowadził imprezę, teraz okazało się to niemożliwe. Ostatecznie idziemy na kolację do naszych przyjaciół – mówi żona Janowskiego.