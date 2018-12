W spocie młodzi przedsiębiorcy mówią o swoich sukcesach, tym za co Polacy są cenieni na świecie, ale też o trudnościach z jakimi trzeba się zmierzyć prowadząc własny biznes.

#PracaDlaPolski

– Po tych trzech latach, gdy przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu, jest teraz czas na spokój, stabilność. Jesteśmy po trzech latach, po wszystkich zmianach. Chcemy spokojnie rozwijać się gospodarczo. Chcemy ten spokój zaoferować społeczeństwu – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji "Praca dla Polski", na początku miesiąca.

Premier podkreślił wówczas, że rząd stara się dopasować zmiany do potrzeb do ludzi. – Ma to doprowadzić do tego, że Polacy będą żyli na poziomie europejskim. To, co dla mnie jest widoczne, to uwolnienie witalnych sił społecznych. Bardzo wyraźnie to czuję i widziałem to podczas spotkań z Polakami. Ten dynamizm, nowa energia jest niezwykle ważna. Oprócz dynamizmu widzę też optymizm, choć czasami przyćmiony sporem politycznym. Optymizm daje ogromną nadzieję na przyszłość i na nim chcemy budować – mówił Morawiecki.

Szef rządu dodawał, że cechą charakterystyczną programu PiS jest uniwersalność oferty. – Walka ze smogiem, czy elektromobilność, albo zmniejszenie podatków dla małych i średnich firm są szeroką ofertą dla ludzi przedsiębiorczych. Na to kładziemy nacisk – stwierdził.