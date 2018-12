Dekomunizacji nie będzie. Tablica z ul. Lecha Kaczyńskiego na aukcję WOŚP?

Do starych nazw, jeszcze sprzed "dekomunizacji", wracają m. in. ulice: ZWM, Modzelewskiego, Duracza, Wrońskiego, Gidzińskiego, Małego Franka, 17 Stycznia, Kulczyńskiego, Gruszczyńskiego, Rzymowskiego, Sternhela, Sobczaka, Pstrowskiego, Jędrzejowskiego, 1 Praskiego Pułku, Parola, Szałka, Balcerzaka, Kokoszków, Fondamińskiego. Wśród nich jest także al. Armii Ludowej – oznacza to, że nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego. Aż 44 z 45 ulic wraca do starych nazw. Uchylenia są prawomocne.

Ul. Lecha Kaczyńskiego znowu zamieni się w aleję Armii Ludowej. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" w Ratuszu jest pomysł, aby tablicę z imieniem śp. prezydenta wystawić na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Karolina Gałecka, rzecznika Zarządu Dróg Miejskich, w rozmowie z gazetą przyznaje, że temat będzie rozważany. – Taką decyzję podejmiemy wspólnie z ratuszem, na pewno to rozważymy – zaznacza.

Trzaskowski zadowolony z decyzji sądu

– Cieszę się, że sąd potwierdził to, co mówiliśmy od dawna: że decyzje dot. zmian ulic są w gestii radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i że nie może wojewoda decydować za samorząd w tak istotnych sprawach. To jest bardzo ważne. Widzimy, że rząd chce zagarniać coraz więcej prerogatyw, które należą do samorządów. To jest przykład, że nie można iść na skróty i nie można zastępować samorządowców w podejmowaniu decyzji – powiedział Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej.