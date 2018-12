Jackowski: Cenię ojca Tadeusza

Kamila Baranowska: Był pan w Toruniu na uroczystościach z okazji 27. urodzin Radia Maryja?

Jan Maria Jackowski: Byłem. Od 25 lat regularnie uczestniczę w uroczystościach w Toruniu, uczestniczę też w corocznych pielgrzymkach Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w drugą niedzielę lipca, znam o. Tadeusza od 1991 r. i byłem członkiem pierwszej Rady Programowej Radia. Cenię to, co udało się zrobić o. Tadeuszowi: rozmodlić i uczulić na nauczanie Kościoła szerokie kręgi społeczne w trudnym okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej, a także zmobilizować do aktywności w przestrzeni społecznej. Jako dziennikarz z kilkudziesięcioletnim stażem cenię zaś o. Tadeusza, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsięwzięcia medialne. Wiem, jak trudno jest stworzyć od zera, utrzymać i rozwijać przez tyle lat bardzo ważną instytucję medialną w Polsce.