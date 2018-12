Schetyna grozi politykom PiS. Jest odpowiedź Mazurek

"Będziemy udowadniać codziennie, że to, co zrobił PiS przekracza wszelkie normy. Zapłacą za to politycznie i prawnie. Mieli wiedzę i byli częścią układu" – zapowiadał Schetyna podczas rozmowy w radiowej Trójce.

Na groźby lidera Platformy Obywatelskiej szybko zareagowała Beata Mazurek.

"Bajki to wieczorem panie Schetyna. Stare mądre polskie przysłowie – złodziej najgłośniej krzyczy, łap złodzieja" – napisała rzecznik PiS na Twitterze.

Mazurek dodała, że partia Schetyny w pierwszej kolejności powinna wytłumaczyć polskim obywatelom, dlaczego za rządów PO "różne mafie (...) miały w Polsce takie Eldorado". Polityk zarzuciła największej partii opozycyjnej, że nie ma żadnych argumentów na poparcie swoich słów i gróźb.