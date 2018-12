Prezydent odznaczył ratowników górniczych z Zofiówki

Dziękuję Wam za Waszą służbę, za Wasz trud ponad podziw – mówił Prezydent Andrzej Duda do ratowników górniczych podczas wtorkowej uroczystości wręczenia Medali za Ofiarność i Odwagę. Dziękował im za służbę, odwagę, poświęcenie, za to, że są niezwykłymi ludźmi, którzy są bohaterscy ponad innych.

– Powiedziałem, że z całego serca dziękuję – powiedziałem to każdemu z Panów. Dziękuję za tę służbę, bo trud górniczy, służba górnicza stanowi jeden z fundamentów Rzeczypospolitej, jej gospodarki. Sektor wydobywczy odgrywa w Polsce niezwykle ważną rolę. Stanowi jeden z fundamentów naszej suwerenności energetycznej. To właśnie dlatego górnicy – ich służba i praca – są tak niezwykle w Polsce szanowani – podkreślił Andrzej Duda. Medale za Ofiarność i Odwagę są wręczane osobom ratującym życie innych narażając własne. Spośród 42 ratowników odznaczonych we wtorek przez prezydenta, dwóch Medal otrzymało je już po raz drugi.

5 maja w kopalni Zofiówka doszło do silnego wstrząsu.Trwającą dwa tygodnie akcję ratunkową śledziła cała Polska. W wyniku wstrząsu zginęło 5 górników.