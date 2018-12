"Cały czas jestem duchem w Nowoczesnej". Posłanka żałuje przejścia do PO?

W ubiegłym tygodniu klub PO zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska i to właśnie tam przeszła grupa posłów Nowoczesnej. Wśród tej grupy znalazła się była szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Kornelia Wróblewska. Przeciwniczką połączenia N z PO pozostaje Katarzyna Lubanuer.

"Mam nadzieję że @KLubnauer będzie chciała połączenia Nowoczesnej, przystąpi do KO w ramach połączenia klubów. Cały czas jestem duchem, mentalnie w.N i gdyby ta weszłaby do KO i zostawiła furtkę to od razu wracam do.N." – napisała Wróblewska na Twitterze.

W kolejnym wpisie parlamentarzystka doprecyzowała, że chodzi o to, aby stworzyć jedną, wspólną listę, na której znajdą się odrębne ugrupowania – nie o włączenie Nowoczesnej do partii Grzegorza Schetyny.