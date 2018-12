Sikorski o Kościele: Stał się sektą nacjonalistyczną

Tłem wywiadu jest książka Radosława Sikorskiego pt. "Polska może być lepsza". Publikacja w księgarniach pojawiła się w październiku. Sikorski opisuje w niej m. in. lata swojego urzędowania. "Z jednej strony książka jest historią moich siedmiu lat jako ministra, a z drugiej podziękowaniem dla tych, z którymi pracowałem. To także rodzaj spuścizny dla moich następców. Niech uczą się na moich błędach" – mówi Sikorski w rozmowie z "Emerging Europe". Szybko jednak przystępuje do krytyki obecnych władz Polski: "Oczywiście jest to także częściowo manifest polityczny, ponieważ uważam, że Polska nie korzysta z możliwości, które obecnie ma, szczególnie tych oferowanych przez Unię Europejską. Sądzę, że antypolski zwrot w polskiej polityce zagranicznej to ogromny błąd".

"Wybory samorządowe poprawiły mi nastrój. Pokazały, że partia rządząca, wbrew swoim twierdzeniom, nie posiada większości. Ma władzę nad jedną trzecią elektoratu, tymi, którzy są tradycjonalistami, religijni, nacjonalistyczni i wierzą w teorie spiskowe. Natomiast dwie trzecie elektoratu jest bardziej otwarte i proeuropejskie" – stwierdza Radosław Sikorski.

Mąż Anne Applebaum krytykuje władze Polski m. in. za postawę wobec przyjmowania uchodźców. I w tym kontekście atakuje Kościół, który jego zdaniem przyczynia się do budowania w narodzie postaw anty-cudzoziemskich. "To jest nie-polskie. Poza tym nasz kościół nie jest już katolicki, tylko stał się sektą nacjonalistyczną. Mamy duchownych modlących się o śmierć papieża".