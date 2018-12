Winnicki chwali Szydło. "Za Morawieckiego już tylko propaganda"

Według najnowszego sondażu CBOS, chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę w wyborach do Sejmu deklaruje 41 proc. badanych. Na drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska, na którą chęć głosu zadeklarowało 24 proc. Trzecie miejsce należy do PSL – poparcie dla ludowców deklaruje 7 proc. ankietowanych. Do Sejmu weszłoby jeszcze ugrupowanie Pawła Kukiza. Kukiz'15 z wynikiem 5 proc. balansuje na progu wyborczym.

Tymczasem do zmiany premiera, jaka odbyła się rok temu, odniósł się prezes Ruchu Narodowego. Robert Winnicki zaznaczył, że choć krytycznie ocenia całość rządów PiS, to premier Beacie Szydło udały się trzy rzeczy: program "Rodzina 500+", uszczelnienie systemu VAT, a także "małe przewietrzenie w armii". Znacznie gorzej Winnicki ocenia obecnego szefa rządu.