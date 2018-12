10 grudnia br. uroczystością w Parlamencie Brytyjskim zainaugurowany został niezwykły projekt, w ramach którego przywiezione zostaną z Londynu dwie czarne taksówki, które będą służyły jako bezpłatny transport dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej. Fundacja "From the Depths" zajmująca się pielęgnowaniem pamięci o Holocauście, prowadzona całkowicie przez millenialsów stworzyła nowy, innowacyjny sposób, by pomagać Sprawiedliwym.

– Mając na względzie fakt, iż Ocalałych i ich Wybawców jest wśród nas coraz mniej musimy zastanowić się jak zapewnić przyszłym pokoleniom pełną wiedzę na temat tej trudnej i bolesnej historii. Wierzymy również, że los Sprawiedliwych, niewiarygodnych osób, którzy nie są Żydami, a ryzykowali wszystko, by Ich ratować jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Kiedy ludzie mnie pytają co jest dla mnie najważniejsze w mojej pracy odpowiadam – praca ze Sprawiedliwymi. Holocaust udowodnił nam jak źli mogą być ludzie, jednak Sprawiedliwi pokazali, że uratowanie jednego życia, doprowadziło po 70 latach do powstania wielkich, wspaniałych i dobrze prosperujących rodzin. Sprawiedliwi są dowodem na to, że przyzwoitość zawsze zwycięża – jest to przesłanie, którego chciałbym uczyć moich dzieci – mówi Jonny Daniels, prezes fundacji "From the Depths".

– Mając to na uwadze będziemy zawsze szukać sposobów, aby wesprzeć grono 200 żyjących wciąż Sprawiedliwych oraz umożliwić im przeżycie ostatnich lat w spokoju i godności. Jednym z największych problemów, które zaobserwowaliśmy są ich trudności w przemieszczaniu się. Dojazd do takich miejsc jak apteka czy sklep to bardzo często długa podróż autobusem czy tramwajem wiążąca się z wieloma przesiadkami dla tych bohaterów. Pieniądze, które otrzymują z różnych źródeł wydawane są na najbardziej podstawowe potrzeby bądź na rzecz Ich rodzin. Postanowiliśmy to zmienić. Taksówki będą dla nich dostępne dożywotnio – podkreśla Jonny Daniels.

Projekt "Silent Hero Taxi" jest finansowany przez Fundację From the Depths, klub sportowy Chelsea F.C. oraz Pana Edwarda Mosberga, 92 letniego Ocalonego z Holocaustu. Pan Edward Mosberg urodził się i wychował w Krakowie, w tradycyjnym żydowskim domu. Wraz ze swoją żoną Cecile przeżył wiele niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym Płaszów. Kiedy Pan Mosberg został wyzwolony z obozu Mathausen a Pani Cecile z Auschwitz- Birkenau postanowili się pobrać, a następnie zamieszkali w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.

– Ważne jest, abyśmy robili wszystko co w naszej mocy, by pomóc Sprawiedliwym, ponieważ Ci ludzie są prawdziwymi bohaterami. Polska była jedynym krajem, w którym za próbę uratowania Żyda groziła kara śmierci, tak jak groziło to rodzinie Ulmów w Markowej. Powinniśmy pomóc Sprawiedliwym, by mogli przezwyciężać oraz niedogodności dnia codzinnnego, a ten projekt zdecydowanie w tym pomaga – mówi Edward Mosberg.