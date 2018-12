"Gdy PO wygra jesienią wybory...". Schetyna spotkał się z Mosbacher

– Przede wszystkim to kwestia relacji polsko-amerykańskich, one są zawsze w tych rozmowach najważniejsze. Kwestia naszego bezpieczeństwa, wspólnej aktywności w NATO, ale też tego wszystkiego w moim przekonaniu, co złego stało się w ostatnich czasach – tsk jeszcze przed spotkaniem z ambasador USA o tematach rozmowy mówił lider PO. Schetyna, sugerując, że spotkanie może dotyczyć niedawnego listu ambasador do premiera Morawieckiego oraz "walki z prywatnymi mediami prowadzonej przez rząd”. – Będziemy rozmawiać między innymi o wolności mediów, która dla naszych partnerów w USA jest czymś kluczowym – stwierdził szef Platformy na antenie radiowej "Trójki".

Już po spotkaniu Schetyna zamieścił na Twitterze zdjęcie z Georgette Mosbacher. I poinformował: "Spotkanie z @USAmbPoland poświeciliśmy na rozmowę o kwestiach bezpieczeństwa oraz politycznych i gospodarczych stosunkach Polski i USA. Stany Zjednoczone mogą liczyć na polepszenie i profesjonalizację współpracy, gdy jesienią PO wygra wybory i będzie współtworzyć rząd".