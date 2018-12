"Mam świadomość, jak wiele wyzwań czeka w przyszłości". Rok temu Morawiecki został premierem

Od Tuska do PiS

Zanim jednak Mateusz Morawiecki został ministrem w rządzie PiS-u, w 2012 roku wszedł w skład Rady Gospodarczej, która doradzała premierowi Donaldowi Tuskowi. W tym okresie, był wielokrotnie wymieniany jako kandydat na ministra finansów, ale ostatecznie do rządu wszedł dopiero z PiS, w 2015 roku. Do roku 2016 nie był nawet członkiem Prawa i Sprawiedliwości (do PiS przystąpił na początku ubiegłego roku). Wcześniej w latach 1998-2002 zasiadał w sejmu dolnośląskim z ramienia AWS.

Chociaż zarzucano mu, że w swojej karierze politycznej "korzysta" z nazwiska ojca, wielu polityków przyznaje, że swoją inteligencją i pracowitością zasługuje na dobrą opinię, jaką synowi wystawia Kornel Morawiecki. – Wiele osób patrzyło na niego przez pryzmat słynnego ojca. Ale rodzicielskiej rekomendacji sprostał w stu procentach – mówił o Mateuszu Morawieckim, polityk związany z AWS i Platformą Obywatelską, Jerzy Pokój.

Kiedy Morawiecki wszedł do rządu Beaty Szydło w listopadzie 2015 roku, wiele osób postrzegało go jako niepasującego do konserwatywnego, prawicowego rządu. Jasne było jednak, że obecność byłego dyrektora banku, świetnego i doświadczonego finansisty, ma uspokoić zagranicznych inwestorów, a Morawiecki ma być gwarantem stabilności polskiej gospodarki.

Tymczasem na początku grudnia 2017 roku Beata Szydło zrezygnowała z pełnionej funkcji. Dwa dni później na szefa rządu desygnowany został Morawiecki. Stanowisko objął 11 grudnia.

Dziś, po roku rządów Mateusza Morawieckiego, według najnowszego sondażu CBOS, chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę w wyborach do Sejmu deklaruje 41 proc. badanych. Na drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska, na którą chęć głosu zadeklarowało 24 proc. Trzecie miejsce należy do PSL – poparcie dla ludowców deklaruje 7 proc. ankietowanych.

Premier za pośrednictwem Twitter podziękował za wsparcie. "Kiedy rok temu objąłem stanowisko Prezesa Rady Ministrów wiedziałem, że przed nami zadania ambitne, ale i trudne. Dziś widzę, jak długą drogę Polska już przebyła, lecz mam świadomość, jak wiele wyzwań czeka nas w przyszłości".

