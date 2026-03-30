Nie żyje były poseł SLD. Kancelaria Sejmu wydała komunikat

"27 marca zmarł Romuald Ajchler, polityk, samorządowiec, działacz spółdzielczy, poseł na Sejm II, III, IV, VI, VII i IX kadencji" – poinformowała w poniedziałek (30 marca) Kancelaria Sejmu.

Mandat poselski sprawował z przerwami w latach 1993-2023. Każdorazowo wybierany był z okręgu pilskiego. W Sejmie II i III kadencji był posłem wybranym z listy SLD, w IV kadencji mandat uzyskał z listy SLD-Unii Pracy, w VI kadencji z listy komitetu wyborczego Lewica i Demokraci, a w VII i IX kadencji ponownie z listy SLD.

W Sejmie pracował m.in. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zmarł Romuald Ajchler. Był posłem na Sejm sześciu kadencji

"Od 1970 r. do rozwiązania w 1990 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później był związany z Socjaldemokracją RP, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracją Polską oraz Nową Lewicą" – napisano w komunikacie.

Sprawował także mandat radnego powiatu międzychodzkiego oraz radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Szczecinku z dyplomem technika rolnika. Następnie odbył staż w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sarbii, a do 1971 r. był kierownikiem produkcji w PPRN w Szamotułach.

"Od 1971 r. przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję prezesa zarządu i kierownika produkcji w RSP w Dąbrowie. W latach 1997-2011 zasiadał w Krajowej Radzie Spółdzielczej" – czytamy na stronie internetowej Sejmu.