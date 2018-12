"Jesteśmy na dobrej drodze i zrealizujemy nasz cel". Premier wystąpił w Sejmie

Premier Mateusz Morawiecki złożył w środę u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosek o wyrażenie wotum zaufania wobec rządu. Morawiecki powiedział w parlamencie, że "Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform". – Jadąc na Radę Europejską muszę mieć pewność, że mam mandat ze strony Wysokiej Izby do prowadzenia działań, negocjacji i chcę właśnie o taki mandat ponownie poprosić – mówił.

Premier w swoim wystąpieniu podziękował Polakom za zaangażowanie w politykę i troskę o Polskę. Zwrócił się również do opozycji. – Mam prośbę do was, do opozycji w szczególności, żebyście nie słuchali dzisiaj waszych spin doctorów, tylko od serca żebyśmy przed zbliżającymi się świętami mówili o Polsce, o Polsce z radością, nadzieją. We współpracy z opozycją możemy wdrażać wspaniałą zmianę. Zapraszamy was do wspaniałej zmiany. Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia – podkreślał. – Chcemy naprawiać RP dalej, widać ile udało się przez te 3 lata zrobić i nie trzeba naprawdę tych różnych pism, pisać za granicę. Potrafimy razem tutaj dyskutować. Pokażmy to – stwierdził.

– Chcę dzisiaj z tej mównicy zaprosić opozycję do wspólnych obchodów wielkich rocznic przyszłego roku. O to żebyśmy razem obchodzili rocznicę Okrągłego Stołu, rocznicę przystąpienia Polski do NATO, do UE. 4 czerwca, rocznica odzyskania wolności. Przecież wtedy różne osoby, i z PO i PiS, różnie patrzyły na Okrągły Stół. Byłem przeciw, ale dzisiaj doceniam to, taka była mądrość etapu – podkreślał.

Dokonania rządu

Morawiecki mówił o dotychczasowych dokonaniach rządu, zwracając uwagę m.in. na: obniżenie podatków dla małych i średnich firm, odbudowywanie posterunków policji, placówek pocztowych i placówek kolejowych, zmiany dotyczące sądownictwa, które prowadzą do "podniesienia niezawisłości sędziów" czy zmniejszenie biurokracji.

Premier podkreślił również, jak ważne jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. – My podkreślamy, PiS i Zjednoczona Prawica, że silna Polska jest tylko możliwa w silnej, sprawnej Europie i nie ma silnej UE bez silnej Polski. Wyobraźmy sobie, że UE jest kamienicą, w której w różnych mieszkaniach mieszkają różne rodziny, czyli narody. Czy nie jest tak, że w ramach tych rodzin najpierw powinniśmy między sobą się porozumieć zanim pójdziemy na skargę do dozorcy czy sąsiada – mówił.

Co dalej?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nie dojdzie do podwyżek cen energii. – W 2008 nie zawetowaliście tej polityki klimatycznej, prowadząc do tego, że dzisiaj jesteśmy w niezwykle trudnym położeniu, które staramy się rozwiązać – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Sejmie. – Nie będzie podwyżek cen energii – zadeklarował.

Zapowiedział również, że widzi "wielką, historyczną szansę" na to, aby Polska w ciągu 10 lat dogoniła pod względem PKB na głowę mieszkańca Włochy.

Morawiecki podjął również temat uszczelniania VAT-u. – Afera VAT-owska – największa afera III RP. Wasza wiceminister w waszym rządzie powiedziała wyraźnie, że ustawy były pisane pod lobbystów – stwierdził, wracając się do opozycji. – My tę lukę VAT uszczelniamy i obniżamy VAT dla zwykłych obywateli a jednocześnie dochody państwa rosną tak, że wystarczy zajrzeć na stronę Ministerstwa Finansów i przekonać się, że w ciągu 4 lat będziemy mieli prawie 50 proc. więcej wpływów do budżetu – dodawał.

