Premier o Polexicie: Absolutny fake news

– My jesteśmy w Unii, należymy do UE i Unia jest naszą przyszłością – wskazuje premier Mateusz Morawiecki. Informacje o rzekomym wyprowadzaniu Polski z UE określił jako "fake news".

Podczas sejmowego wystąpienia w czasie rozpatrywania przez Sejm wniosku o wotum zaufania wobec rządu, premier powiedział: – Chcę zaprosić opozycję do wspólnych obchodów przyszłorocznych rocznic m.in. 15. rocznicy przystąpienia do UE i 30. rocznicy odzyskania wolności, czyli wyborów 4 czerwca.

– My podkreślamy, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica podkreśla, że silna Polska jest tylko możliwa w silnej, sprawnej Europie i nie ma silnej Unii Europejskiej bez silnej Polski (...) Wyobraźmy sobie, że UE jest taką kamienicą, w której w różnych mieszkaniach mieszkają różne rodziny, czyli narody, państwa. Czy nie jest tak, że w ramach tych rodzin powinniśmy najpierw pomiędzy sobą się porozumieć zanim pójdziemy gdzieś na skargę do dozorcy, czy do jakiegoś sąsiada. Uprzejmie o to apeluję – mówił szef rządu.