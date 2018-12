Opole: Mężczyzna dokonał samopodpalenia

– Według zebranych dotychczas informacji jest to najprawdopodobniej samopodpalenie. Wykluczamy udział osób trzecich. Lekarze z Pogotowia Ratunkowego stwierdzili zgon na miejscu – powiedział portalowi tvp.info sierż. sztab. Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Policja zgłoszenie otrzymała ok. godz. 15.40. Służby zawiadomił świadek, który zauważył na pobliskim placu płomienie. – Z uwagi na to, że ciało w znacznym stopniu zostało zwęglone, nie poznaliśmy jeszcze pełnej tożsamości. Wi– Z uwagi na to, że ciało w znacznym stopniu zostało zwęglone, nie poznaliśmy jeszcze pełnej tożsamości. Wiemy tylko, że to był mężczyzna. Wykluczamy podejrzenie osób trzecich – poinformował sierż. sztab. Dariusz Świątczak. Jak dodał, tożsamość ofiary będzie można poznać dzięki sekcji zwłok.