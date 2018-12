Schetyna: Nie obiecywałem Gasiuk-Pihowicz miejsca na listach do PE

– Przygotowujemy wariant koalicji na wybory europejskie – powiedział Grzegorz Schetyna na antenie Polsat News. Pytany o Kamilę Gasiuk-Pihowicz, wskazał: – Ona jest politykiem bardzo przyszłościowym. Jestem zdania, że jej potencjał powinno się wykorzystywać – lider PO zapewnił, że nie obiecywał byłej szefowej klubu Nowoczesnej miejsca na liście w wyborach do europarlamentu.

Szef PO zapewnił, że nikt nie zmusił posłów Nowoczesnej do przejścia do nowego klubu poselskiego. – Parlamentarzyści.N nie zostali porwani, nikt ich nie zamknął, to była ich decyzja – zapewnił. Schetyna potwierdził, że proponował Katarzynie Lubnauer, by była pierwszą osobą, która doprowadza do integracji środowisk politycznych, a później – partii. – Nie udało nam się tego zrobić. To był błąd – przyznał Grzegorz Schetyna w Polsat News.

