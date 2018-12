Nowelizacja konstytucji zmiażdżona przez ekspertów

Gazeta pisze o pomyśle nowelizacji Konstytucji złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość, a przedstawionym w październiku przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Projekt zakładał zwiększenie liczby senatorów ze 100 do 102. Dwaj dodatkowi senatorzy mieliby być wybierani za granicą.

Jak twierdzi "Rzeczpospolita" szanse na uchwalenie projektu nowelizacji ustawy zasadniczej spadły niemal do zera po tym, jak został on "zmiażdżony" przez senackich ekspertów. Opinię w tej sprawie przygotowali na zlecenie Kancelarii Senatu konstytucjonaliści: prof. Anna Łabno, dr hab. Bogumił Szmulik i dr hab. Jarosław Szymanek. Wszyscy mają krytyczne stanowisko wobec pomysłu, by dwóch senatorów wybierały nie tylko mieszkające za granicą osoby z polskim obywatelstwem, ale także posiadacze tzw. Karty Polaka.

Jak podkreśla dr hab. Szmulik, propozycja ta narusza artykuł konstytucji mówiący o tym, że „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu". – Osoba, która identyfikuje się z Narodem Polskim, ale nie posiada polskiego obywatelstwa, może posiadać polskie pochodzenie lub też mieć stwierdzoną ustawowo przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest jednak członkiem Narodu Polskiego w rozumieniu przepisów Konstytucji RP, co oznacza, iż nie powinna posiadać czynnego prawa wyborczego – wskazuje konstytucjonalista.

