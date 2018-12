Partia ojca Rydzyka negocjuje z narodowcami. "Jesteśmy w dobrym, życzliwym kontakcie"

Jak informuje Wirtualna Polska na początku grudnia w jednej z warszawskich restauracji doszło do spotkania prof. Piotrowskiego z prezesem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim. Doniesienia te potwierdza sam poseł. – Do rozmowy doszło tuż przed tym, jak informacja o nowej partii pojawiła się w mediach. Pamiętajmy, że my ogłosiliśmy, że idziemy do wyborów razem z partią "Wolność” Janusza Korwin - Mikkego – wskazał Winnicki. Jak podkreślił, niezależnie od tego, odbyło się spotkanie z prof. Piotrowskim na temat startu ze wspólnej listy. – Takie rozmowy się odbyły i jesteśmy w dobrym, życzliwym kontakcie. Wybory są w maju. To z jednej strony dużo, a z drugiej mało czasu...– mówił dalej prezes Ruchu Narodowego. – A co do inicjatywy europosła Mirosława Piotrowskiego, to jeszcze do niedawna nikt nie wiedział, że ona zaistnieje. Nie mogliśmy więc opierać swoich kalkulacji na powstaniu bądź niepowstaniu tej inicjatywy. Jakkolwiek pozytywnie do niej się ustosunkowujemy – dodał Winnicki.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej – Ruch Prawdziwa Europa. Dokumenty miał złożyć zaufany człowiek ojca Rydzyka, europoseł Mirosław Piotrowski.