Kolejny głośny transfer. Nowa posada byłego rzecznika PiS

Z ustaleń gazety wynika, że Marcin Mastalerek jako wiceprezes Ekstraklasy będzie odpowiadał za wizerunek, komunikację, marketing i sponsoring. "Jego głównym zadaniem ma być poprawa wizerunku Ekstraklasy, w tym przełamanie negatywnych skojarzeń i stereotypów, co ma się przełożyć na przyciągnięcie kibiców i sponsorów" – podaje "Puls Biznesu".

Gazeta wskazuje, że były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości był łączony z Ekstraklasą od czasu jego odejścia z Orlenu. Do tej pory nie dochodziło do głosowania w tej sprawie. Dopiero teraz rada nadzorcza miała dojść do wniosku, że należy wzmocnić zarząd.

Marcin Mastalerek w roku 2011 został posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 roku został rzecznikiem prasowym tej partii. Funkcję tę pełnił do lipca 2015 roku. W tym roku nie ubiegał się ponownie o mandat posła. Po objęciu funkcji prezesa zarządu PKN Orlen przez Wojciecha Jasińskiego Marcin Mastalerek w 2016 został dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej w tym koncernie. Odszedł z Orlenu jesienią ubiegłego roku.