Krasnodębski: To oszustwo stulecia. Zawdzięczamy to także polskiej opozycji

W rozmowie z portalem wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej złożonej na Polskę skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja postanowiła, że mimo nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie wycofa skargi. Europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun oceniła, że jest to dowód na to, iż KE ma "zero zaufania do Polski".

Prof. Krasnodębski wyraził pogląd, iż obniżenie sędziom wieku emerytalnego nie było niezgodne z wartościami europejskimi. Europoseł PiS podkreślił, że jego formacja nie wycofuje się z reformy sądownictwa, ale ustąpiła tylko w jednej kwestii: właśnie wieku emerytalnego sędziów. –. Mam nadzieję, że po wyborach wreszcie wróci realizm i oprzemy Unię na wspólnych zasadach dla wszystkich państw europejskich – powiedział.

Zdaniem rozmówcy Interii, "gdyby nie takie osoby jak Róża Thun to procedury wobec Polski w ogóle by nie było". – Wykreowano fałszywy obraz Polski, w której naruszane są prawa człowieka. Uważam, że to oszustwo stulecia, tak to kiedyś będzie opisywane. Zawdzięczamy to także polskiej opozycji – skwitował prof. Krasnodębski.