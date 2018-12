Balcerowicz: Mamy do czynienia z ekipą notorycznych kłamców

Balcerowicz odniósł się również do sprawy SKOK-ów, mocno krytykując przy tym senatora PiS Grzegorza Biereckiego.

– To jest gigantyczna afera, największa w historii sektora finansowego. Liczby o tym świadczą. Straty – prawie 5 mld i to się jeszcze nie kończy. To jest też niebywały skandal – mówił o SKOK-ach. – To jest cena, która się płaci za ileś lat bezczynności kasy krajowej kierowanej przez senatora Biereckiego, który ciągle jest bezkarny, co więcej, miota oskarżenia pod adresem ludzi, którzy odkryli te starty, kiedy PiS nie był w stanie zablokować objęcia SKOK-ów nadzorem KNF-u. Mamy do czynienia z haniebną, partyjną interwencją prokuratury, na której czele stoi słynny z bezstronności prokurator Ziobro i jego kolega, prokurator Świączkowski – dodawał.

