Charyzma Schetyny? Pomaska: Mam ograniczone zaufanie do tych, którzy porywają ludzi...

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim Agnieszka Pomaska poinformowała, że program PO z 2015 roku jest już nieaktualny. Jak podkreśliła, tego rodzaju dokumenty muszą być aktualizowane. – My spotykamy się regularnie w całym kraju zarówno jeśli chodzi o politykę senioralną, politykę dot. edukacji. Patrząc na to co się w ostatnich dwóch latach wydarzyło, nie jest aktualny, dlatego że w 2015 roku kiedy PiS przejmowało władzę nikt się nie spodziewał ile rzeczy wydarzy się w ciągu trzech lat – mówiła. Jak dodała, nikt się nie spodziewał jak zostanie zniszczony system edukacji, że będą w pień wycinane w Polsce lasy, że nastąpi demontaż armii w Polsce czy próba takiego demontażu. – Trudno mówić o jakimkolwiek aktualnym programie z 2016 roku, skoro to co wyprawia PiS tak diametralnie zmieniło Polskę – wskazała.

W czasie rozmowy pojawił się także wątek dotyczący lidera Platformy Obywatelskiej. Na pytanie o charyzmę Grzegorza Schetyny Agnieszka Pomaska nie odpowiedziała wprost. – Ja mam zawsze ograniczone zaufanie do tych, którzy porywają ludzi, bo każdy kij ma dwa końce i później okazuje się, że ci, którzy ładnie mówią i ładnie wyglądają, niekoniecznie chcą służyć Polsce – stwierdziła.