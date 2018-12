Konferencja Ordo Iuris – Godność źródłem praw człowieka

Tematem konferencji były „Prawne implikacje godności człowieka”. Jej gośćmi byli naukowcy i publicyści z różnych krajów. Przedstawili oni wspomniane zagadnienie odnosząc się do wielu jego aspektów. Poruszyli m.in. kwestię prawa, medycyny, psychologii, czy antropologii.

Wydarzenie otworzył Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris. Jego wystąpienie dotyczyło zmian jakie zaszły w postrzeganiu praw człowieka od czasu uchwalenia Powszechnej Deklaracji. – Obecny system odszedł daleko od źródła praw człowieka, którym jest niezbywalna i nienaruszalna godność osoby ludzkiej – zaznaczył.

Dr Tymoteusz Zych z Zarządu Ordo Iuris wygłosił prelekcję pt. „Godność ludzka u podstaw systemu ochrony praw człowieka”. Odnosiła się ona do tego w jaki sposób pojęcie godności jest ujmowane w aktach dotyczących praw człowieka. – Godność człowieka w Powszechnej Deklaracji jest określona jako źródło praw człowieka. Jest ona gwarantowana także przez inne dokumenty. Znajduje też swoje miejsce w większości konstytucji współczesnych państw. W polskiej Konstytucji pojęcie godności człowieka pojawia się w trzech miejscach – zauważył.

Na konsekwencje zanegowania niezbywalnego i przyrodzonego charakteru godności człowieka wskazał następnie Benjamin Harnwell (założyciel Instytutu Dignitatis Humanae). Zaznaczył on, że zakwestionowanie godności ludzkiej jako źródła praw prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, w której to państwo przyznaje i gwarantuje prawa i wolności ludzi a tym samym w każdej chwili może je odebrać. Następnie dr Marcin Kulczyk (badacz stowarzyszony z European Centre for Law and Justice w Strasburgu) zwrócił uwagę na negatywne skutki odejścia od godności człowieka jako podstawy i źródła praw człowieka. W efekcie, jak stwierdził dr Kulczyk, „prawa człowieka stają się ponownie narzędziem władzy człowieka nad człowiekiem”.

Z punktu widzenia bioetyki niekorzystne konsekwencje deprecjonowania ludzkiej godności podkreślił dr Błażej Kmieciak, Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Zauważył on, że pominięcie godności człowieka wywołuje szereg nadużyć w medycynie, które można było zaobserwować m.in. w trakcie II wojny światowej. Dochodzi do nich także i dziś w przypadku promowania aborcyjnego zabicia dzieci nienarodzonych czy uśmiercania osób cierpiących i starych poprzez eutanazję.

Leo van Doesburg z Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego podkreślił natomiast jakie szanse i wyzwania dla realizacji godności i praw we współczesnej Europie możemy zaobserwować. – Dziękuję Ordo Iuris, za współorganizację tego ważnego wydarzenia. Przeżywamy kryzys moralny i musimy wrócić do korzeni, żeby zredefiniować czym jest godność. Jest przed nami wiele wyzwań. Wciąż powinniśmy przypominać znaczenie godności – nadmienił.

