Ziobro do opozycji: Naprawdę macie się czego wstydzić

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odpowiadał dziś w Sejmie na pytania posłów. Jak poinformował, od października 2013 r. do października 2014 r. "grupa przestępcza", która kierowała SKOK-iem Wołomin łącznie wyprowadziła 1,5 mld zł. Podkreślił przy tym, że wszystko to działo się "pod nosem" Komisji Nadzoru Finansowego. – Czy tak działa profesjonalne państwo, które pozwala na tak bezkarne i zuchwałe działanie przestępców? Gdzie była policja? Gdzie było ABW? Gdzie były wasze służby? Czy przypadkiem nie rządziła wtedy Platforma Obywatelska? – pytał,

– Wyjaśniamy zaniechania wszystkich organów państwa, które w tej sprawie mogły dopuścić się zaniechań. Śledztwo jest wielowątkowe. Jednym z wątków jest też analiza sprawy Kasy Krajowej. Faktem bezspornym jest to, że to co proponowaliście jako remedium na nieprawidłowości, które na pewno też się zdarzały i były w okresie kiedy Kasa Krajowa nadzorowała SKOK Wołomin, a to były, jakby powiedzieć o systemie, który jest tam, wtedy to były takie szpary i dziury przez które przeciekały środki – mówił Zbigniew Ziobro.

Zwracając się do posłów opozycji minister podkreślił: "To, co wy żeście prowadzili, to co miało być antidotum, remedium na problemy, to zrobiła się gigantyczna wyrwa, z której płynęły masy pieniędzy, miliony, łącznie ponad dwa miliardy złotych". – To było w okresie KNF. Ta największa szkoda, gigantyczna szkoda i zysk bandytów nastąpił wtedy, kiedy wzięliście pełną odpowiedzialność za nadzór nad SKOK-iem. To były ponad dwa lata. Naprawdę macie się czego wstydzić – podkreślił i zaapelował: "Nie atakujcie prokuratorów za rzetelną pracę w tej sprawie" – dodał.