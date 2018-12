Michalkiewicz o COP24: Proletariusze wszystkich krajów radzą, jak tu walczyć z klimatem

Znany z wyrazistych poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi publicysta wskazuje: – Teraz jest rozkaz, żeby walczyć z „terroryzmem”, „ekstremizmem”, „populizmem”, „antysemityzmem”, a dodatkowo – również z klimatem. Wcześniej bowiem ludzkość walczyła z „dziurą ozonową”, ale dzisiaj po tej dziurze – ani śladu, więc postępowcy odkryli „globalne ocieplenie”. Już wszyscy nastawili się na walkę z tym ociepleniem, ale w Ameryce, jedna po drugiej, nastały bardzo ciężkie zimy, więc spryciarze wykombinowali sobie, że może lepiej nie precyzować, że chodzi akurat o ocieplenie, tylko nawijać bezpieczniej, że chodzi o „zmiany klimatyczne”. Klimat, jak wiadomo, nieustannie się zmienia, więc z tymi zmianami można spokojnie walczyć, jeśli nawet nie do końca świata, to w każdym razie – do emerytury.

Dalej Michalkiewicz kpi z walki ze smogiem. – Okazało się, że ten smog jest tak samo groźny, jak niektóre inne gazy i pan red. Szymon Hołownia odkrył, że z jego powodu umiera tyle samo dzieci, co z powodu aborcji, to znaczy co najmniej 20 tys., ale przelicytował go pan Rafał Betlejewski, który naliczył już 40 tys. ofiar. Toteż postępowcy jeden przez drugiego kupują sobie maseczki, zapominając, że smog, podobnie jak niektóre inne gazy, wchłania się również przez skórę, więc maseczka pomaga tyle, co umarłemu kadzidło – stwierdza.

Zdaniem publicysty, prawdziwym celem jest "nakłonienie głupich i słabych państw do rezygnacji z dostępnych dla nich surowców energetycznych i do kupowania innych, które chętnie będą im sprzedawać państwa mądre i silne". – Tego jednak nie można otwarcie powiedzieć – mówi Michalkiewicz. w felietonie dla Radia Maryja i TV Trwam.