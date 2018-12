"Stowarzyszenie Donosicieli Polskich". SDP pozywa "Wyborczą"

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że pozew został skierowany do sądu w sierpniu. Teraz dokument doręczono do siedziby Agory. SDP uważa, że Czuchnowski w swoim felietonie oczernił stowarzyszenie i naruszył jego dobra osobiste.

Wojciech Czuchnowski skrytykował SDP za to, jak odniosła się do reportażu "Superwizjera" dotyczącego tzw. polskich neonazistów. Zarząd oddziału warszawskiego SDP skierował do redaktora naczelnego TVN24 Adama Pieczyńskiego pytania dotyczące reportażu o neonazistach, którzy świętowali rocznicę urodzin Hitlera. SDP prosiło o przedstawienie "podstawy prawnej, w oparciu o którą redakcja zataiła fakt popełnienia przestępstwa (wg informacji podanych przez TVN24, do przestępstwa doszło w kwietniu 2017 r., tymczasem emisja materiału miała miejsce 20 stycznia 2018 r.); kto podjął decyzję o wielomiesięcznym przetrzymaniu materiału i niepoinformowaniu organów ścigania".

"SDP od wielu lat opanowane jest przez ludzi otwarcie wspierających PiS, którzy legitymacje dziennikarskie wykorzystują do działania w służbie tej partii. Ich znakami rozpoznawczymi są służalstwo i lizusostwo. To po prostu uzurpatorzy. Powinni stracić prawo do używania nazwy zarezerwowanej dla dziennikarzy" – napisał w felietonie Wojciech Czuchnowski.