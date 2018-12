Poruszający gest posłów. W piękny sposób upamiętniają Jolantę Szczypińską

Uroczystości pogrzebowe posłanki PiS rozpoczną się w najbliższy poniedziałek 17 grudnia o godz. 11.30 w Kościele Mariackim w Słupsku, bezpośrednio po mszy świętej nastąpi przejście na cmentarz komunalny. Podczas trwającego posiedzenia Sejmu o zmarłej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – 8 grudnia zmarła Jolanta Szczypińska, wiceprzewodnicząca naszego klubu. Przez prawie 15 lat poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Osoba zaangażowana w Solidarność, działaczka podziemia, kolporterka, osoba prześladowana, bita – mówił były premier.

Jak dodał, dowiedział się o niej po raz pierwszy nie znając jej jeszcze, jako działacz Komitetu Helsińskiego, właśnie dlatego, że nawet na koniec tego okresu prześladowań przez Służbę Bezpieczeństwa, ona podlegała szczególnym, brutalnym prześladowaniom. – Później była członkiem, działaczem Porozumienia Centrum, była członkiem Naczelnej Rady Politycznej, była szefem organizacji słupskiej PC. Następnie przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Była posłem, przewodniczącą okręgu gdyńskiego, a później słupskiego PiS. Była osobą głęboko zaangażowaną w sprawy Polski i mimo, że przez prawie 19 lat w ostatnim okresie swojego życia ciężko chorowała, to zaangażowanie trwało do ostatnich tygodni jej życia – podkreślał Jarosław Kaczyński.

Po śmierci Jolanty Szczypińskiej nie zabrakło wspomnień o niej. Politycy partii rządzącej i opozycji są zgodni, że posłanka była osobą wyjątkową, wrażliwą, kulturalną i będzie jej bardzo brakować. Parlamentarzyści upamiętniają Szczypińską składając kwiaty przy jej miejscu na sejmowej Sali Plenarnej.

Jolanta Szczypińska zmarła w minioną sobotę w wieku 61 lat. Parlamentarzystka pod koniec listopada trafiła do szpitala. Kilkanaście lat temu zmagała się z rakiem szyjki macicy, jednak udało się jej pokonać chorobę. Wirtualna Polska informowała, że niedawne pogorszenie stanu zdrowia posłanki nie miało związku z przebytym nowotworem. Szczypińska miała zmagać się z powikłaniami po zabiegu urologicznym. Jej stan był na tyle poważny, że konieczne było wdrożenie żywienia pozajelitowego. Pogrzeb posłanki odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Słupsku. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 11.30 w Kościele Mariackim. Bezpośrednio po Mszy świętej nastąpi przejście na cmentarz komunalny.