Andruszkiewicz: Totalni wściekle bronią komunistów, ich przywilejów i czerwonych nazw ulic

Przypomnijmy, że tydzień temu Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie. Chodzi o ustawą dekomunizacyjną. Do swoich starych nazw, jeszcze sprzed "dekomunizacji", wracają więc m. in. ulice: ZWM, Modzelewskiego, Duracza, Wrońskiego, Gidzińskiego, Małego Franka, 17 Stycznia, Kulczyńskiego, Gruszczyńskiego, Rzymowskiego, Sternhela, Sobczaka, Pstrowskiego, Jędrzejowskiego, 1 Praskiego Pułku, Parola, Szałka, Balcerzaka, Kokoszków, Fondamińskiego. Wśród nich jest także al. Armii Ludowej – oznacza to, że nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego. Aż 44 z 45 ulic wraca do starych nazw. Uchylenia są prawomocne.

Z takiej decyzji sądu zadowolony jest m.in. prezydent Warszawy – Rafał Trzaskowski. – Cieszę się, że sąd potwierdził to, co mówiliśmy od dawna: że decyzje dot. zmian ulic są w gestii radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i że nie może wojewoda decydować za samorząd w tak istotnych sprawach. To jest bardzo ważne. Widzimy, że rząd chce zagarniać coraz więcej prerogatyw, które należą do samorządów. To jest przykład, że nie można iść na skróty i nie można zastępować samorządowców w podejmowaniu decyzji – tłumaczył Trzaskowski kilka dni temu.

Do entuzjastycznych komentarzy polityków opozycji wobec decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego odniósł się dzisiaj rano poseł Adam Andruszkiewicz. – Totalni od rana wściekle bronią komunistów, ich przywilejów i czerwonych nazw ulic. Jeśli wrócą do władzy, to zwykłym Polakom podwyższą wiek emerytalny i zabiorą 500plus, natomiast SBkom przywrócą wysokie emerytury i będą ich czcić z honorami – jak Jaruzelskiego – mówił polityk programie "Minęła 8".