Wildstein dziękuje Trzaskowskiemu. "Tylko dwa dni a już przypomniano Polakom..."

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie. Chodzi o ustawą dekomunizacyjną. W związku z tym, IPN zaapelował do władz samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy, aby te odstąpiły od procedury przywracania już zmienionych nazw symbolizujących lub propagujących komunizm..

Prezydent Warszawy nie krył zadowolenia z wyroku sądu. – Cieszę się, że sąd potwierdził to, co mówiliśmy od dawna: że decyzje dot. zmian ulic są w gestii radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i że nie może wojewoda decydować za samorząd w tak istotnych sprawach – powiedział Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej. 13 grudnia, w rocznicę Stanu Wojennego Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych, w której "zdekomunizowane" przez wojewodę nazwy ulic zastąpiono dawnymi nazwami.

I tak wracają m. in. ulice: ZWM, Modzelewskiego, Duracza, Wrońskiego, Gidzińskiego, Małego Franka, 17 Stycznia, Kulczyńskiego, Gruszczyńskiego, Rzymowskiego, Sternhela, Sobczaka, Pstrowskiego, Jędrzejowskiego, 1 Praskiego Pułku, Parola, Szałka, Balcerzaka, Kokoszków, Fondamińskiego. Wśród nich jest także al. Armii Ludowej – oznacza to, że nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego. Aż 44 z 45 ulic wraca do starych nazw.

Między innymi właśnie za to Rafałowi Trzaskowskiemu podziękował Dawid Wiidstein. "Chcę publicznie podziękować Trzaskowskiemu i jego ekipie z PO za te dwa dni: rekomunizacja ulic 13.12; machloje i skok na kasę obywateli w kontekście użytkowania wieczystego; kretyńskie próby tłumaczenia" – wymieniał. "Tylko dwa dni a już przypomniano Polakom prawdziwą twarz PO. Miodzio" – napisał.