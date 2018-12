Poważny błąd na Facebooku. Mógł dotyczyć prawie 7 mln użytkowników

Błąd, o którym poinformował Facebook został wykryty w piątek. Miał on związek z aplikacjami innych firm, które zostały zainstalowane przez użytkowników portalu. Usterka spowodowała, że 1500 aplikacji mogło uzyskać większy dostęp do zdjęć użytkowników, niż ten na który się zgodzili. Do zagrożenia wyciekiem zdjęć miało dojść pomiędzy 12 a 25 września i mogło ono dotyczyć nawet 6,8 użytkowników.

W przyszłym tygodniu Facebook planuje wysłać powiadomienie do tych użytkowników, u których taki błąd wystąpił. Mają być także podjęte działania, które doprowadzą do usunięcia zdjęć z tych aplikacji. Zagrożeni użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia czy z zagrożonych aplikacji korzystali.