TVP kupi Showmax? "Były już pierwsze kontakty"

Południowoafrykański koncern Showmax jest dostępny w Polsce od lutego 2017 r. Serwis miał być konkurencją dla Netfliksa i HBO GO. – Jest to następstwem strategicznej wizji właściciela Showmax - Naspers Group, o wycofaniu się z działalności w sektorze rozrywki wideo prowadzonej w ramach MultiChoiceGroup, do której włączony został Showmax. Pomimo dobrych wyników i popularności serwisu, dalszy rozwój Showmax Polska, jako jedynej firmy działającej w obszarze wideo poza Afryką, nie mieści się w ramach przyjętej strategii zarówno MCG, która koncentruje się na kontynencie afrykańskim, jak i Naspersa. Showmax Africa nadal będzie działać jako część MultiChoiceGroup – informuje Magdalena Marzec, communications manager Showmax w Polsce.

Czytaj także:

Seriale i filmy tylko do końca stycznia. Koniec Showmaxa w Polsce

Wykupem Showmaxa zainteresowana jest Telewizja Polska. – Jako członek zarządu mogę powiedzieć, że jesteśmy potencjalnie zainteresowani zakupem serwisu i licencji platformy Showmax. Byłoby to uzupełnieniem dla naszej mocno rozwijającej się platformy VOD TVP. Oczywiście ostateczną decyzję będziemy mogli podjąć po przeprowadzeniu wyceny i potwierdzeniu co do zawartości oferty. Z punktu widzenia TVP szczególnie interesujące są biblioteka praw oraz same serwisy. TVP jest potencjalnie zainteresowana zakupem oraz utrzymaniem działania serwisu. Były już pierwsze kontakty na poziomie zarządu – powiedział Maciej Stanecki, członek zarządu TVP.

W ofercie Showmaxa znalazły się m.in.: "Ucho Prezesa", serial "Rojst", a także produkcje Patryka Vegi – "Plagi Breslau", "Botoks", czy "Kobiety mafii". Serwis subskrypcyjny był również koproducentem głośnego "Kleru" Wojciecha Smarzowskiego.