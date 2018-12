O. Rydzyk zabrał głos w sprawie "swojej" partii

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej – Ruch Prawdziwa Europa. Dokumenty miał złożyć zaufany człowiek ojca Rydzyka, europoseł Mirosław Piotrowski.

Jak informuje Wirtualna Polska na początku grudnia w jednej z warszawskich restauracji doszło do spotkania prof. Piotrowskiego z prezesem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim. Doniesienia te potwierdza sam poseł. – Do rozmowy doszło tuż przed tym, jak informacja o nowej partii pojawiła się w mediach. Pamiętajmy, że my ogłosiliśmy, że idziemy do wyborów razem z partią "Wolność” Janusza Korwin-Mikkego – wskazał Winnicki. Jak podkreślił, niezależnie od tego, odbyło się spotkanie z prof. Piotrowskim na temat startu ze wspólnej listy.

– Co nas łączy z panem profesorem? To, że wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, spełnia posługę myślenia przez swe wystąpienia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wiem, że rodzina pana profesora jest katolicka, ma porządnych rodziców, jedna siostra jest karmelitanką klauzurową, druga urszulanką szarą. Ja pana profesora nie kanonizuję, ale dziękuję mu za to, co robi, i życzę mu dobrze. Niech politycy ze sobą rozmawiają, niech wspólnie budują – mówił w wywiadzie o. Rydzyk. – Popieram każde dobro i cieszę się każdym dobrem, jakie człowiek czyni. Jeżeli jakaś partia czyni coś dobrego, to się cieszę – dodał.

