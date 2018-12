Błaszczak o Schetynie: Ma jakiś kłopot wyraźnie, bo nie idzie facetowi

Szef MON pytany był o list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do działaczy partii, w którym mówi o "obrońcach starego porządku", którzy "zrobią wszystko, by nam przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu".

Jak tłumaczył Błaszczak przeszkodą miałby być m.in. wczorajszy wniosek o wotum nieufności dla premiera. – To chociażby to, co usłyszeliśmy wczoraj, bardzo nieudolne zresztą w wykonaniu Schetyny, ten wniosek o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego, rzeczywiście wzbudzający salwy śmiechu na sali sejmowej. Schetyna ma jakiś kłopot wyraźnie, bo nie idzie facetowi. Wczoraj obiecywał złote góry, tymczasem przedwczoraj przecież. Prezydent Warszawy z PO Trzaskowski pokazał, jak okłamał wyborców warszawskich. W kampanii wyborczej, przypomnę, PO zastosowało bonifikatę 98-procentową przy przekształceniu użytkowania wieczystego – mówił.

Pytany o dzisiejszą konwencję Prawa i Sprawiedliwości i plany na nadchodzące wybory, Błaszczak stwierdził, że ważne są "konsekwencja w działaniu i wiarygodność". – Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest wiarygodny w odróżnieniu do obozu totalnej opozycji, którzy oszukują wyborców. (...) My wypełniamy zobowiązania wyborcze. Konsekwentnie - mimo różnych przeciwności, mimo ulicy, zagranicy, mimo ataków - my zobowiązania wypełniamy wobec Polaków. My powodujemy, że wzrost gospodarczy jest rekordowy, ponad pięć proc. Porównajmy to ze strefą euro, która ma olbrzymie kłopoty – podkreślał.