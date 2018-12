Platforma prezentuje nowy program. "Chcemy pomóc rządowi wyrwać Polaków z pułapki średniego wzrostu"

– Wczoraj w debacie nad wotum nieufności dla Mateusza Morawieckiego przewodniczący Grzegorz Schetyna zapowiedział prezentację programu „Wyższe płace”, który ma przebić szklany sufit niskich zarobków w Polsce. To co jest problemem dla Polaków – niskie zarobki, które nie pozwalają w pełni korzystać z owoców wzrostu. Jako że w ostatnich latach premier Morawiecki wielokrotnie mówił o wyrwaniu Polaków z pułapki średniego wzrostu, tak naprawdę efektów nie widać. Postanowiliśmy pomóc rządowi w tym, żeby zrealizować to jedno zadanie, czyli zwiększyć wynagrodzenia Polaków i ograniczyć skutki drożyzny, która szaleje w Polsce w związku z działaniami tego rządu – mówił na konferencji prasowej szef klubu Platformy, Sławomir Neumann.

– Program „Wyższe płace” składa się z dwóch filarów, dwóch elementów, które pozwolą podwyższyć wynagrodzenia wszystkich Polaków. Pierwszy filar to obniżka opłat i podatków, żeby nie było tak jak dzisiaj – 50 proc. obciążeń, z których cieszy się premier Morawiecki – my chcemy, żeby to obniżyć z 50 proc. do 35 proc. Drugi filar to wsparcie dla osób pracujących, bo to praca popłaca. To ma być program, który tym wszystkim, którzy pracują, daje większe dochody niż korzystanie z systemu pomocy społecznej. Ma aktywizować ludzi na rynku pracy – dodawał.