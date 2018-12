Ziobro na konwencji PiS: Chcemy przywrócić sądownictwo ludziom

– Rodzi się pytanie, dlaczego tak nas się boją. Dlaczego boją się naszej determinacji? Dlaczego boli ich to, że jesteśmy konsekwentni? Właśnie dlatego, że jesteśmy skuteczni, potrafimy realizować zamierzenia – zastanawiał się. – Obiecaliśmy Polakom, że będziemy konsekwentni. Nasz rząd nie opowiada frazesów, my od samego początku podjęliśmy się zmian – zaznaczał.

– Boli ich to, że jesteśmy skuteczni, że skutecznie obniżyliśmy do rekordowo niskiego poziomu bezrobocie, że skutecznie realizujemy program gospodarczy, który gwarantuje rozwój naszego kraju. Są znakomite wskaźniki gospodarcze, to ich wszystko bardzo boli. Podobnie, jak nasza konsekwencja, jeżeli chodzi o walkę z patologiami – podkreślał Ziobro. – Pokazaliśmy, że można rozwiązywać problemy, które dla naszych oponentów były nierozwiązywalne – dodawał.

Dziś w Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja PiS, podczas której partia podsumowała trzy lata działalności ugrupowania i przedstawia plany na przyszłość. Głos zabrali prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy: Beata Szydło i Jarosław Gowin, a także minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.